Путин уверен, что ситуация на Ближнем Востоке наладится Путин выразил уверенность, что ситуация на Ближнем Востоке восстановится

Москва12 сен Вести.Ситуация на Ближнем Востоке восстановится, несмотря на трудности, с которыми сейчас сталкивается регион, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с наследным принцем Абу-Даби Халедом ибн Мухаммадом Аль Нахаяном.

Также российский лидер отметил, что за 55 лет отношений Объединенные Арабские Эмираты стали одной из самых близких России стран на Ближнем Востоке.

Конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития… Уверен, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, ситуация восстановится сказал Путин

Встреча Путина и Аль Нахаяна прошла в Нью-Дели на 18-м саммите БРИКС.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Ближний Восток столкнулся с самым серьезным кризисом энергопоставок за последние несколько десятков лет. Особенно положение обострилось после того, как йеменское движение хуситов "Ансар Алла" полностью взяло под контроль Баб-эль-Мандебский пролив.

До этого МИД РФ выразил Саудовской Аравии свою обеспокоенность обострением конфликта в Йемене, из-за которого саудовские энергетические объекты стали целями для ракетных атак. Беспокойство Москвы высказал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.