Москва12 сенВести.Товарооборот России и Египта растет и структурно улучшается. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС.
Глава государства отметил, что крупные проекты между двумя странами реализуются по плану, несмотря на сложности.
Растет товарооборот, причем все лучше и лучше становится и по структуре.сказал Путин
Российский лидер также подчеркнул, что Москва и Каир контактируют по вопросам международной повестки.
Абдель Фаттах ас-Сиси, в свою очередь, заявил, что стабильные поставки зерна из России и с Украины в Египет очень важны. Он добавил, что египетская сторона хочет добиться стабилизации ситуации в области безопасности морских перевозок.
Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев рассказал ИС "Вести", что РФ направила Египту, Индии и Китаю предложения по расширению сотрудничества по большим и малым атомным электростанциям.