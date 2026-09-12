Путин сообщил о росте товарооборота между РФ и Египтом

Путин заявил, что товарооборот между Россией и Египтом растет Путин сообщил о росте товарооборота между РФ и Египтом

Москва12 сен Вести.Товарооборот России и Египта растет и структурно улучшается. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС.

Глава государства отметил, что крупные проекты между двумя странами реализуются по плану, несмотря на сложности.

Растет товарооборот, причем все лучше и лучше становится и по структуре. сказал Путин

Российский лидер также подчеркнул, что Москва и Каир контактируют по вопросам международной повестки.

Абдель Фаттах ас-Сиси, в свою очередь, заявил, что стабильные поставки зерна из России и с Украины в Египет очень важны. Он добавил, что египетская сторона хочет добиться стабилизации ситуации в области безопасности морских перевозок.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев рассказал ИС "Вести", что РФ направила Египту, Индии и Китаю предложения по расширению сотрудничества по большим и малым атомным электростанциям.