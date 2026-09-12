Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран Ближнего Востока

Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби отметил близость РФ и ОАЭ Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран Ближнего Востока

Москва12 сен Вести.Среди ближневосточных стран Объединенные Арабские Эмираты наиболее близки для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Российский лидер упомянул скорую годовщину установления дипломатических отношений между странами.

Хотел бы в начале нашей встречи отметить, что в этом году - в декабре, по-моему, - мы отмечаем 55 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе отметил Путин в ходе встречи с наследным принцем в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели

Президент РФ прибыл с рабочим визитом в Индию 11 сентября, где примет участие в мероприятиях саммита БРИКС.