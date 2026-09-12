Москва12 сенВести.Среди ближневосточных стран Объединенные Арабские Эмираты наиболее близки для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Российский лидер упомянул скорую годовщину установления дипломатических отношений между странами.
Хотел бы в начале нашей встречи отметить, что в этом году - в декабре, по-моему, - мы отмечаем 55 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионеотметил Путин в ходе встречи с наследным принцем в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели
Президент РФ прибыл с рабочим визитом в Индию 11 сентября, где примет участие в мероприятиях саммита БРИКС.