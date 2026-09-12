Путин и премьер Эфиопии вместе поехали на переговоры в "Аурусе" Путин пригласил премьера Эфиопии в свой "Аурус"

Москва12 сен Вести.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вместе поехали на двустороннюю встречу на автомобиле "Аурус". Об этом сообщает ТАСС.

Путин пригласил эфиопского премьера в свою машину, украшенную российским и индийским флагами. Кортеж президента РФ проехал по улицам Нью-Дели.

Российский президент регулярно использует совместные поездки с иностранными лидерами для неформального общения без камер. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, появилось даже соответствующее понятие – автомобильная дипломатия.

Ранее в Нью-Дели Путин таким же образом провел краткую беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС.