Москва12 сен Вести.Премьер Эфиопии Абий Ахмед отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров стал выглядеть моложе. Это произошло на полях саммита БРИКС в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось, российский лидер в пятницу прилетел в Нью-Дели для участия в мероприятиях саммита БРИКС. В составе российской делегации находится глава МИД РФ Сергей Лавров.

Недавно министр иностранных дел, господин Лавров, приезжал в Эфиопию. Мы виделись с ним уже давно, в 2019 году. А в этот раз он приехал, он выглядит как будто моложе сказал премьер Эфиопии в шутку во время совместной встречи

В июле 2026 года Лавров совершил африканское турне, он побывал в Мозамбике, Эфиопии и Нигере, где обсудил укрепление экономических связей.