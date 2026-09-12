Москва12 сенВести.Премьер Эфиопии Абий Ахмед отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров стал выглядеть моложе. Это произошло на полях саммита БРИКС в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщалось, российский лидер в пятницу прилетел в Нью-Дели для участия в мероприятиях саммита БРИКС. В составе российской делегации находится глава МИД РФ Сергей Лавров.
Недавно министр иностранных дел, господин Лавров, приезжал в Эфиопию. Мы виделись с ним уже давно, в 2019 году. А в этот раз он приехал, он выглядит как будто моложесказал премьер Эфиопии в шутку во время совместной встречи
В июле 2026 года Лавров совершил африканское турне, он побывал в Мозамбике, Эфиопии и Нигере, где обсудил укрепление экономических связей.