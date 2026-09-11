Путин провел встречу с президентом ЮАР Рамафосой на полях саммита в Нью-Дели

Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой в Нью-Дели Путин провел встречу с президентом ЮАР Рамафосой на полях саммита в Нью-Дели

Москва11 сен Вести.Российский лидер Владимир Путин провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает агентство ТАСС.

Путин отметил, что РФ и ЮАР демонстрируют хорошие показатели товарооборота, связи между странами успешно развиваются. Президент России подчеркнул, что РФ уделяет развитию отношений с Африкой особое внимание.

Мы ведем активную подготовку к третьему саммиту Россия – Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября… Рассчитываем увидеть на этих мероприятиях представительную делегацию вашей страны сказал Путин Рамафосе

В ответ президент ЮАР пояснил, что не сможет присутствовать на саммите лично из-за муниципальных выборов в стране, однако республика все равно пришлет на мероприятие "очень представительную" делегацию, дополняет агентство "Интерфакс".

Также Рамафоса выразил надежду, что скоро будет назначен посол ЮАР в России, и назвал это крайне важным моментом.

Ранее Путин встретился на полях саммита БРИКС с премьером Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи Моди подарил российскому лидеру сборник стихотворных афоризмов "Тируккурал" в переводе на русский язык.