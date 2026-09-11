Москва11 сен Вести.На встрече в Нью-Дели премьер-министр Нарендра Моди подарил президенту РФ Владимиру Путину памятник тамильской литературы, сборник стихотворных афоризмов "Тируккурал", переведенный на русский язык. Видео показала автор ИС "Вести" Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в начале встречи лидеры двух стран тепло обнялись, после – Моди вручил Путину подарок.

Эту книжку мы перевели на русский язык. Я думаю, что она поможет улучшить стратегические связи между нашими странами сказал Моди

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Встреча состоялась в конгрессно-выставочном центре "Бхарат Мандапан".