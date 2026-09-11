Москва11 сен Вести.Президенту РФ Владимиру Путину за годы работы преподносили самые разнообразные подарки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Да все дарили: и собак дарили, и лошадей дарили. Что еще дарили президенту? И машины дарили, и книги дарили, предметы старины дарили, и произведения местных мастеров дарили. Много было за эти годы перечислил Песков

Ранее сообщалось, что на встрече в Нью-Дели премьер-министр Нарендра Моди подарил Путину памятник тамильской литературы, сборник стихотворных афоризмов "Тируккурал", переведенный на русский язык.