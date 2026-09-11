Москва11 сенВести.Подарки российскому лидеру Владимиру Путину для администрации президента зачастую тоже являются сюрпризом. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зачастую сюрприз. Ну, иногда говорят [согласовывают] заранее, потому что это же обмен подарками происходитсказал он
Ранее Песков перечислил самые необычные подарки, которые преподносили Путину. Среди них собаки, машины, книги, предметы старины и произведения местных мастеров.
На встрече в Нью-Дели в рамках 18-го саммита БРИКС премьер-министр Нарендра Моди подарил Путину памятник тамильской литературы, сборник стихотворных афоризмов "Тируккурал" на русском языке.