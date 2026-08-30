Песков рассказал, что не боится ездить на высокой скорости в кортеже Путина

Песков поделился, что не боится ездить в кортеже Путина на высокой скорости Песков рассказал, что не боится ездить на высокой скорости в кортеже Путина

Москва30 авг Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Павлу Зарубину для ИС "Вести", что не боится ездить на высокой скорости в кортеже главы государства Владимира Путина.

Журналист спросил представителя Кремля, что происходит с ним "на таких скоростях", и уточнил, не страшно ли Пескову.

Нет, абсолютно не страшно, нет... ответил пресс-секретарь президента

Разговор произошел 29 августа во время перемещения российского лидера из Московского государственного педагогического университета в Ново-Огарево на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее в тот день Путин пообщался с педагогами МПГУ и победителями Олимпиад. На встрече он заявил, что престиж профессии учителя в России в настоящее время повышается.

Позже на встрече с Лукашенко Путин отметил, что динамика отношений между Москвой и Минском предполагает появление различных "моментов", на которые необходимо обращать внимание и которые нужно согласовывать.