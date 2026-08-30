Песков: поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимуме

Минск чутко реагирует на потребности России в вопросе топлива, заявил Песков Песков: поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимуме

Москва30 авг Вести.Поставки топлива из Белоруссии в Россию идут на максимуме, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, обсуждался ли вопрос поставок бензина в ходе встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Ново-Огарево​​​.

Поставки топлива идут, они, собственно, и так идут на максимуме сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Минск чутко отреагировал на растущие потребности России в этом вопросе. По его словам, Москва благодарна белорусским друзьям за это.

Ранее стало известно, что Россия нарастила ввоз бензина из Белоруссии в июне до исторического максимума. По информации газеты "Ведомости", за период с 1 по 25 июня импорт белорусского топлива на российскую территорию достиг 141 тысячи тонн.