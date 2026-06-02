Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже в мае выросли в 26 раз

Москва2 июн Вести.Суммарный объем продаж автомобильного бензина, произведенного на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в мае 2026 года достиг 23,64 тысячи тонн.

Как сообщили ТАСС в Национальном биржевом ценовом агентстве, показатель за май в 26 раз превышает результат мая прошлого года, когда реализация составляла всего 0,9 тысячи тонн.

По сравнению с апрелем текущего года объем продаж вырос на 3,36 тысячи тонн, или на 16,6%.

Ранее СМИ писали, что вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать меры по стабилизации внутреннего рынка топлива, включая консультации с Белоруссией для увеличения поставок бензина в Россию.

Как утверждалось, власти также обсуждают возможность повышения выплат по импортному демпферу, в том числе для белорусского топлива, и продления до 30 июня следующего года нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин.