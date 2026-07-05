Импорт бензина из Белоруссии в Россию достиг исторического максимума в июне

Импорт белорусского бензина бьет рекорды Импорт бензина из Белоруссии в Россию достиг исторического максимума в июне

Москва5 июл Вести.Россия нарастила ввоз бензина из Белоруссии в июне до исторического максимума, пишут "Ведомости".

Отмечается, что за период с 1 по 25 июня 2026 года импорт белорусского топлива в РФ достиг 141 тысячи тонн. В прошлом году эта цифра составляла 1000 тонн за аналогичный период.

Кроме того, экспорт Белоруссией бензина в другие страны снизился на фоне роста поставок топлива в Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку российских НПЗ.