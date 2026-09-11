Ушаков: Путин и Моди в Нью-Дели обсудили переговоры по Украине

Путин в Нью-Дели рассказал Моди о переговорах с посредниками из США по Украине Ушаков: Путин и Моди в Нью-Дели обсудили переговоры по Украине

Москва11 сен Вести.О переговорах с американскими представителями по вопросу урегулирования конфликта на Украине президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди на встрече в Нью-Дели. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ушаков подтвердил, что украинская тематика обсуждалась на переговорах Путина и Моди.

Конечно, обсуждалась. Президент информировал о последних наших контактах с американскими представителями, включая телефонный разговор с Трампом пояснил помощник главы российского государства

Трехдневный визит Путина в Нью-Дели начался 11 сентября. Он принимает участие в 18-м саммите БРИКС.

Переговоры американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера прошли в Кремле 5 сентября. Они продлились более трех часов. А 8 сентября состоялся часовой телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Юрий Ушаков также допустил, что трехсторонние переговоры (Россия-США-Украина) по украинскому урегулированию могут продолжиться в Абу-Даби.

Результативность трехсторонних переговоров по Украине предсказывать трудно, поскольку ситуация "на земле" для Киева ухудшается ежедневно, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков также рассказал, может ли кто-нибудь повлиять на отношения Путина и Трампа.