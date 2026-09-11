Песков: вряд ли кто-то способен влиять на отношения Трампа с Путиным

Песков объяснил, может ли кто-то повлиять на отношения Путина и Трампа Песков: вряд ли кто-то способен влиять на отношения Трампа с Путиным

Москва11 сен Вести.У президента США Дональда Трампа свое видение и свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным, вряд ли кто-то может повлиять на них, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского мало шансов убедить Трампа не встречаться с Путиным в Китае, если подобные переговоры будут запланированы.

У Трампа свое видение, у него свои отношения с Путиным, и вряд ли кто-то на это сможет повлиять сказал Песков

Ранее Трамп заявил, что может провести двустороннюю встречу с Путиным. Также он отметил, что российский президент желает урегулировать конфликт на Украине мирным путем.