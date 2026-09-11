Кремль: договоренностей о встрече Путина и Трампа на АТЭС пока нет

Песков сообщил об отсутствии договоренностей по встрече Путина и Трампа Кремль: договоренностей о встрече Путина и Трампа на АТЭС пока нет

Москва11 сен Вести.Окончательных договоренностей о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока нет. Об этом "Известиям" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщал, что Путин и Трамп обсуждали возможные новые контакты в ходе телефонного разговора 8 сентября. Одним из вариантов была двусторонняя встреча на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Пока никаких окончательных договоренностей на предмет встречи не достигнуто, но со временем и до этого дойдет сказал Песков

Он также прокомментировал возможность попыток помешать потенциальным переговорам лидеров России и США, назвав такой сценарий маловероятным.

У Трампа, во-первых, свое видение, свои отношения с Путиным. Вряд ли кто-то на это может повлиять отметил пресс-секретарь российского президента

Ранее американский лидер заявил, что считает хорошим прошедший телефонный разговор с Путиным. После этого Трамп не исключил возможность новой встречи.