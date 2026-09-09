Трамп допустил, что скоро может встретиться с Путиным

Трамп допустил, что проведет с Путиным новую двустороннюю встречу Трамп допустил, что скоро может встретиться с Путиным

Москва9 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность проведения двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным в скором времени.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс.

Это может произойти. У нас состоялся хороший разговор. Это может произойти сказал Трамп

Также глава Белого дома охарактеризовал прошедший телефонный разговор с Путиным как отличный.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп могут встретиться на предстоящем саммите АТЭС, который пройдет в середине ноября в Китае.