Москва9 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность проведения двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным в скором времени.
Об этом он сообщил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс.
Это может произойти. У нас состоялся хороший разговор. Это может произойтисказал Трамп
Также глава Белого дома охарактеризовал прошедший телефонный разговор с Путиным как отличный.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп могут встретиться на предстоящем саммите АТЭС, который пройдет в середине ноября в Китае.