"Отличный разговор". Трамп высказался о разговоре с Путиным Президент США Трамп назвал отличным недавний разговор с Путиным

Москва9 сен Вести.Президент США Дональд Трамп позитивно оценил недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщалось, 8 сентября состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого главы двух стран обменялись мнениями по итогам визитов спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев.

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Телефонное общение Путина и Трампа стало пятнадцатым с момента возвращения 47-го президента США в Белый дом в 2025 году. В прошлом году президенты двух стран общались по телефону десять раз. С начала 2026 года состоялось пять разговоров Путина и Трампа - 9 марта, 29 апреля, 14 июня, 4 июля и 8 сентября.