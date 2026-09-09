Трамп заинтересован в полном восстановлении отношений США и РФ после СВО

Трамп в беседе с Путиным высказался за скорейшее урегулирование на Украине Трамп заинтересован в полном восстановлении отношений США и РФ после СВО

Москва9 сен Вести.Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказался за скорейшее прекращение украинского конфликта. По его словам, это откроет "впечатляющие перспективы" для восстановления российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что Трамп заинтересован в урегулировании кризиса на Украине и прорыве в отношения РФ и США в период его пребывания у власти.

Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России цитирует Ушакова "Интерфакс"

Особый акцент Трамп сделал на торгово-экономических связях РФ и США. Американский лидер подчеркнул, что это сулит "колоссальные выгоды" для обеих стран.

Путин поддержал настрой Трампа в контексте возможного построения конструктивного партнерства России и США, добавил Ушаков.

Путин провел телефонный разговор с Трампом 8 сентября. Беседа двух лидеров продолжалась час. Ушаков охарактеризовал ее как весьма откровенную и конструктивную.