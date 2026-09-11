Ушаков заявил о возможности встречи лидеров РФ, США и Китая на саммите АТЭС Ушаков: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС возможна

Москва11 сен Вести.Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возможна, но договоренностей таких нет. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что на сегодняшний день нет уверенности, что американский президент Дональд Трамп посетит саммит АТЭС в ноябре.

Если эти три лидера там соберутся, то я думаю, им вполне естественно, чтобы им втроем переговорить. Мне так кажется. Договоренности [о встрече] даже нет. И мы на 100% не знаем, приедет Трамп туда или не приедет. Планы такие есть. До ноября сколько еще мероприятий будет, сколько встреч, у американцев важные мероприятия внутри страны. Так что посмотрим сказал Ушаков

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о сохранении возможности трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Мероприятие пройдет с 18 по 19 ноября.