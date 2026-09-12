Путин поздравил премьер-министра Эфиопии с Новым годом Путин направил премьеру Эфиопии поздравление с Новым годом по местному календарю

Москва12 сен Вести.Президент России Владимир Путин во время встречи в Нью-Дели с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, поздравил главу правительства и всех его соотечественников с Новым годом.

В этой восточно-африканской стране принят свой календарь, содержащий 12 месяцев по 30 дней, а также несколько эпагоменальных дней, которые иногда выделяют в 13-й месяц. Согласно этому летоисчислению, сейчас наступил 2019 год.

Уважаемый господин премьер-министр, рад нашей новой встрече. Знаю, что вчера в вашей стране отметили новый 2019 год по эфиопскому календарю. И, разумеется, поздравляю вас и весь народ пояснил Путин

Он добавил, что Россия дружественно относится к Эфиопии. По итогам 2025 года товарооборот между странами вырос более чем в три раза.

Ранее сообщалось, что Путин и Ахмед прибыли на переговоры в одной машине. Президент России пригласил эфиопского премьер-министра в свой "Аурус".