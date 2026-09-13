Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби двусторонние отношения на БРИКС

Наследный принц Абу-Даби и Владимир Путин обсудили международную повестку Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби двусторонние отношения на БРИКС

Москва13 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в рамках саммита БРИКС в индийской столице. Об этом сообщает госагентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) WAM.

В ходе диалога стороны подробно рассмотрели актуальное состояние двусторонних связей, а также обменялись оценками текущей обстановки в мире и на региональном уровне.

Кроме того, они акцентировали внимание на необходимости плотного взаимодействия и регулярной координации усилий по ключевым направлениям, затронутым в повестке форума.

Ранее Путин и наследный принц Абу-Даби условились о координации после саммита БРИКС.