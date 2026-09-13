Ушаков заявил о необходимости договориться не только по территориям Ушаков: по Украине сторонам предстоит согласовать еще ряд вопросов

Москва13 сен Вести.Помимо территориального вопроса, России и Украине предстоит согласовать еще целый ряд тем для дальнейшего продвижения переговоров. Об этом "Известиям" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При этом он отметил, что достижение договоренностей по территориям могло бы упростить дальнейший переговорный процесс.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что РФ никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что все украинские соединения будут либо уничтожены, либо изгнаны с российских территорий.

Песков также заявил, что новых предложений по решению украинского конфликта пока не поступало. Искать возможные варианты урегулирования планируется в рамах трехсторонних переговоров.