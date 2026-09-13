РФ не ужесточала позицию по урегулированию украинского конфликта, заявил Ушаков Ушаков: РФ не ужесточала позицию по украинскому урегулированию

Москва13 сен Вести.Россия не ужесточала свою позицию по урегулированию украинского конфликта, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Я бы сказал, что требования прежние, никакого ужесточения нет. Просто мы бы хотели, чтобы эти требования рано или поздно, лучше рано, были выполнены заявил Ушаков

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило об ужесточении РФ ключевых требований по урегулированию конфликта из-за уверенности в военном преимуществе.