Ушаков выразил надежду на положительный результат мирного урегулирования Ушаков: РФ надеется, что процесс урегулирования приведет к положительному исходу

Москва13 сен Вести.Москва надеется, что мирный процесс урегулирования украинского конфликта рано или поздно приведет к положительному результату. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ушаков отметил, что договоренности, достигнутые в прошлом году в Анкоридже, все еще составляют суть мирного процесса.

Но в то же время этот процесс продолжается, и мы надеемся, что рано или поздно он приведет к положительному результату сказал помощник президента

Ранее Ушаков сообщил, что, помимо территориального вопроса, России и Украине предстоит согласовать еще целый ряд тем для дальнейшего продвижения переговоров.