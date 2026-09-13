Ушаков раскрыл, что облегчит поиск договоренностей по Украине Ушаков: прогресс по территориальному вопросу облегчит урегулирование на Украине

Москва13 сен Вести.Прогресс в решении территориального вопроса облегчит согласование других пунктов в достижении договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с "Известиями" заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, в решении конфликта на Украине существует много вопросов, помимо территориального, которые предстоит согласовать.

Наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному, будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренностей добавил Ушаков

Ранее американский предприниматель Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос остается самым сложным в консультациях по урегулированию украинского кризиса.