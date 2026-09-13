Москва13 сенВести.Прогресс в решении территориального вопроса облегчит согласование других пунктов в достижении договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с "Известиями" заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, в решении конфликта на Украине существует много вопросов, помимо территориального, которые предстоит согласовать.
Наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному, будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренностейдобавил Ушаков
Ранее американский предприниматель Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос остается самым сложным в консультациях по урегулированию украинского кризиса.