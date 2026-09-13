Ушаков: договоренности Анкориджа составляют суть урегулирования на Украине

Ушаков заявил, что процесс по Украине не начинается с нуля Ушаков: договоренности Анкориджа составляют суть урегулирования на Украине

Москва13 сен Вести.Договоренности, достигнутые в Анкоридже, составляют основу продолжающегося процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ушаков ответил на вопрос, комментирует ли американская сторона отсутствие реализации договоренностей, достигнутых в Анкоридже, и означает ли это возвращение переговорного процесса к исходной точке.

(Начинаем – прим. ред.) не с нуля. Все это составляет суть процесса, который продолжительный, конечно, но он и одновременно сложный отметил он

Помощник главы государства также подчеркнул, что Россия надеется на положительный результат урегулирования.