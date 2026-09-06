Песков заявил, что элементы договоренностей Анкориджа останутся в повестке дня Песков: элементы договоренностей Анкориджа всегда будут в повестке дня

Москва6 сен Вести.Элементы пониманий, достигнутых в Анкоридже, будут всегда фигурировать в повестке дня. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, продолжает ли Россия переговоры по Украине, отталкиваясь от договоренностей Анкориджа или начинает процесс с нуля.

В Анкоридже, действительно, были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы, и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум будут всегда фигурировать в повестке дня сказал Песков

Также Песков обратил внимание на атмосферу доверия с делегацией США. По его словам, об этом свидетельствует публичность встречи с представителями американской стороны.