Москва28 октВести.Гарантии безопасности для России и Украины при разрешении конфликта должны быть взаимными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий".
Гарантии безопасности могут быть и должны быть взаимнымисказал представитель Кремля
По его словам, этот вопрос планируется обсудить на трехсторонних переговорах в Абу-Даби в ноябре. Ранее Песков сообщил, что их дата будет скоро озвучена.
В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков заявил ИС "Вести", что ориентировочно переговоры должны пройти в середине, десятых числах ноября, однако точной даты пока нет.