Песков: гарантии безопасности для России и Украины должны быть взаимными

Песков заявил, что гарантии безопасности для РФ и Украины должны быть взаимными Песков: гарантии безопасности для России и Украины должны быть взаимными

Москва28 окт Вести.Гарантии безопасности для России и Украины при разрешении конфликта должны быть взаимными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий".

Гарантии безопасности могут быть и должны быть взаимными сказал представитель Кремля

По его словам, этот вопрос планируется обсудить на трехсторонних переговорах в Абу-Даби в ноябре. Ранее Песков сообщил, что их дата будет скоро озвучена.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков заявил ИС "Вести", что ориентировочно переговоры должны пройти в середине, десятых числах ноября, однако точной даты пока нет.