Песков: в ближайшее время вероятна трехсторонняя встреча России, США и Украины

Песков допустил скорое проведение трехсторонней встречи России, США и Украины Песков: в ближайшее время вероятна трехсторонняя встреча России, США и Украины

Москва25 сен Вести.Встреча представителей России, США и Украины в ближайшее время может состояться, однако пока нет конкретики по данному вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время брифинга с журналистами он прокомментировал предложение организовать трехсторонний диалог в Объединенных Арабских Эмиратах, озвученное американцами.

Действительно, такое обсуждение имело место. Говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться. Это было во время последнего телефонного разговора Путина и Трампа пояснил Песков

Ранее наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед Аль Нахайян подтвердил, что ОАЭ готовы предоставить площадку для трехсторонних обсуждений конфликта на Украине.