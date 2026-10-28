Ушаков не подтвердил заявление Зеленского о переговорах в Абу-Даби 10 ноября

Ушаков не подтвердил слова Зеленского о переговорах в Абу-Даби 10 ноября Ушаков не подтвердил заявление Зеленского о переговорах в Абу-Даби 10 ноября

Москва28 окт Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" заявил, что дата трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США еще не озвучивалась.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил британскому изданию The Sun, что переговоры в Абу-Даби могут состояться 10 ноября. Ушаков не подтвердил эту информацию.

Мы цифру пока еще не называли. Мы говорили, что в середине ноября, в десятых числах ноября, мы эти цифры упоминали, но точную дату мы еще пока не называли сказал он

По словам Ушакова, дата переговоров будет озвучена "в скором времени".

Ранее замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия пока находится в фазе подготовки к переговорам по Украине.