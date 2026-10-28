Рябков: Россия пока находится в стадии подготовки к переговорам по Украине

Рябков заявил, что РФ находится в стадии подготовки к переговорам по Украине Рябков: Россия пока находится в стадии подготовки к переговорам по Украине

Москва28 окт Вести.Россия пока находится в фазе подготовки к переговорам по Украине. Об этом заявил журналистам замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Соответствующий вопрос журналисты задали Рябкову на полях Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, уточнил ТАСС. Замглавы МИД РФ отметил, что пока преждевременно говорить насчет переговоров в Абу-Даби.

Разумеется, предварительное понимание о том, что в ближайшей перспективе состоится такой контакт и Абу-Даби, как место его проведения тоже упоминалось, все это так. Но по большому счету мы пока находимся в фазе подготовки сказал Рябков

О готовности России возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Как позже уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретная дата переговоров, которые, как ожидается, состоятся в Абу-Даби, пока не определена.