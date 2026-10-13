Рябков заявил об отсутствии договоренности о трехсторонней встрече по Украине

Рябков: без давления на Киев сдвигов в урегулировании не будет Рябков заявил об отсутствии договоренности о трехсторонней встрече по Украине

Москва13 окт Вести.Договоренность о проведении трехсторонней встречи по Украине с участием представителей России, США и Украины пока не достигнута. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как я понимаю, конкретной договоренности на этот счет нет сказал дипломат журналистам, комментируя возможность проведения переговоров в трехстороннем формате

По словам Рябкова, перспективы достижения договоренности зависят прежде всего от позиции тех, кто способен влиять на Киев.

Без должного нажима на Киев никаких сдвигов не будет подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее в МИД России заявили о том, что Киев атакой на Москву во время выборов в Госдуму сорвал возможность возобновить переговоры на текущем этапе, но РФ готова к политико-дипломатическому урегулированию.