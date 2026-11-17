Москва17 ноя Вести.Законодатели будут участвовать в финализации мирных соглашений по Украине – потребуется их одобрение. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Соглашения, которые могут и, надеюсь, будут достигнуты, конечно, потребуют апробации и одобрения законодательной ветвью власти пояснил дипломат

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что на этой неделе в Берлине состоится встреча между эмиссарами США, представителями Европы и Украины. На ней будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины и мирное урегулирование.