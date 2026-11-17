Москва17 нояВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с украинскими и европейскими представителями. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
Равид сослался на данные американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Представители президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с украинскими и европейскими официальными лицами в четвергнаписал он в соцсети X
Стороны планируют обсудить гарантии безопасности для Киева и восстановление экономики Украины после завершения конфликта.
По словам журналиста, американская сторона рассматривает переговоры в Берлине в контексте предстоящей поездки президента США Дональда Трампа в Китай. Источник Axios назвал предстоящие встречи частями "скоординированного дипломатического усилия".
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров России, США и Китая состоится 19 ноября в Шэньчжэне. Проведение саммита также подтвердили Пекин и Вашингтон.