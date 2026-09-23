Москва23 сенВести.Спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретятся в Нью-Йорке с представителями Украины, Британии, Франции и Германии для обсуждения плана по деэскалации конфликта с Россией, заявил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети Х.
Встреча намечена на 23 сентября.
Сегодня вечером в Нью-Йорке представители президента [США Дональда] Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Британии, Франции и Германии для обсуждения украинских предложений по соглашению о деэскалации конфликта с Россиейотметил Равид
Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что американская сторона работает над решением украинского конфликта.
Между тем Уиткофф и Кушнер прибыли 6 сентября в Киев для консультаций по вопросам урегулирования конфликта. Со стороны Украины в переговорах участвовали Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, а также глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.