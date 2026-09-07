Уиткофф: в переговорах в Киеве участвовали представители ФРГ, Франции и Британии

Уиткофф: представители ФРГ, Франции и Британии участвовали в переговорах в Киеве Уиткофф: в переговорах в Киеве участвовали представители ФРГ, Франции и Британии

Москва7 сен Вести.Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Киеве прошли с участием представителей Британии, Германии и Франции, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в соцсети Х.

В Киеве к делегациям также присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции для совместной работы над дальнейшими шагами отметил Уиткофф

Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли 5 сентября в Россию с предложением по украинскому урегулированию.

После этого Уиткофф и Кушнер отправились на Украину для проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Уиткофф положительно оценил прошедшие переговоры.