Москва7 сенВести.Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Киеве прошли с участием представителей Британии, Германии и Франции, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в соцсети Х.
В Киеве к делегациям также присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции для совместной работы над дальнейшими шагамиотметил Уиткофф
Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли 5 сентября в Россию с предложением по украинскому урегулированию.
После этого Уиткофф и Кушнер отправились на Украину для проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Уиткофф положительно оценил прошедшие переговоры.