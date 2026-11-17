Москва17 нояВести.Президенту России Владимиру Путину предстоят три насыщенных дня на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Путин прилетит в Шэньчжэнь 17 ноября, чтобы в течение следующих двух дней принять участие в мероприятиях пройдет на площадке АТЭС.
Насыщенные три дня в Шэньчжэне предстоят. Дальше насыщенный день, сутки, в Таджикистане, двусторонний формат. Это конец неделизаявил Песков
Он пояснил, что участие в саммите АТЭС — только одна составляющая работы российского лидера. Помимо этого, предусмотрен ряд двусторонних переговоров и отдельная трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа.
Все эти встречи очень важны, подчеркнул Песков. Он, в частности, допустил разговор Путина и премьера Японии Санаэ Такаити в рамках форума стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Президент США, со своей стороны, ранее подтвердил готовность встретиться с коллегами из России и Китая.