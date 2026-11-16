Москва16 нояВести.Кремль допускает, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити смогут переговорить в ходе предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мы не исключаем, что и президент, и премьер-министр будут иметь возможность как-то воспользоваться кулуарами саммита для того, чтобы переговоритьсказал он
Кроме того, по словам Пескова, если лидер КНДР Ким Чен Ын приедет на саммит в китайский Шэньчжэнь, то Путин может провести с ним встречу.
Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев заявил, что представители ряда стран–участников АТЭС выражают свое желание провести переговоры на высшем уровне с Путиным на полях предстоящего саммита.