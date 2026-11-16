Песков не исключил, что Путин и премьер Японии смогут переговорить на АТЭС

В Кремле допустили разговор Путина и премьера Японии на АТЭС Песков не исключил, что Путин и премьер Японии смогут переговорить на АТЭС

Москва16 ноя Вести.Кремль допускает, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити смогут переговорить в ходе предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы не исключаем, что и президент, и премьер-министр будут иметь возможность как-то воспользоваться кулуарами саммита для того, чтобы переговорить сказал он

Кроме того, по словам Пескова, если лидер КНДР Ким Чен Ын приедет на саммит в китайский Шэньчжэнь, то Путин может провести с ним встречу.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев заявил, что представители ряда стран–участников АТЭС выражают свое желание провести переговоры на высшем уровне с Путиным на полях предстоящего саммита.