Политолог ответил, стоит ли ожидать больших прорывов после саммита АТЭС Политолог Нежданов: не стоит ждать политических прорывов по итогам саммита АТЭС

Москва16 ноя Вести.Серьезных политических прорывов по итогам предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне ждать не стоит. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России политолог Владимир Нежданов.

От саммита АТЭС не стоит ожидать грандиозных прорывов. Современная политика - это трудоемкое и наукоемкое мероприятие. У нас до сих пор существует представление, как в XVII–XIX веках, что встретятся сильные мира сего и росчерком пера решат крупнейшие вопросы. Современная политика так уже не работает сказал эксперт

По его предположению, президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи не будут обсуждать украинский конфликт.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что сейчас ведется активная работа по содержательному наполнению встречи трех лидеров.