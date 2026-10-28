Москва28 октВести.Окончательного подтверждения саммита лидеров России, США и Китая - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина - на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пока нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе разговора с журналистами.
Еще окончательного решения и подтверждения нетсказал, в частности, он
Дипломат добавил, что если саммит все же состоится, то в ходе него будут обсуждаться самые разные вопросы, которые будут предварительно согласованы между странами-участницами встреч. Руденко уточнил, что пока еще идет обсуждение повестки дня.
21 октября Путин сообщал, что обсудит со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае.
Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября.