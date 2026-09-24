Руденко сообщил о готовности РФ поддержать встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Москва поддержала бы встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС Руденко сообщил о готовности РФ поддержать встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Москва24 сен Вести.Россия приветствовала бы проведение встречи президента РФ Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, которые приводит ТАСС, исключать такие переговоры нельзя.

Если китайские друзья за это возьмутся, что, безусловно, потребует определенных усилий и дипломатической подготовки, то такая инициатива будет только приветствоваться российской стороной сказал Руденко

Он отметил, что Россия исходит из того, что прерогатива организации подобной встречи принадлежит хозяевам саммита.

Руденко добавил, что для проведения трехсторонней встречи необходимо желание и согласие России, США и Китая.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ИС "Вести", что трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества возможна, однако договоренностей таких нет.