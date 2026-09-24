Москва24 сенВести.Россия приветствовала бы проведение встречи президента РФ Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, которые приводит ТАСС, исключать такие переговоры нельзя.
Если китайские друзья за это возьмутся, что, безусловно, потребует определенных усилий и дипломатической подготовки, то такая инициатива будет только приветствоваться российской сторонойсказал Руденко
Он отметил, что Россия исходит из того, что прерогатива организации подобной встречи принадлежит хозяевам саммита.
Руденко добавил, что для проведения трехсторонней встречи необходимо желание и согласие России, США и Китая.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил ИС "Вести", что трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества возможна, однако договоренностей таких нет.