Baijiahao: историческим событием на АТЭС может стать встреча Путина, Си и Трампа

На саммите АТЭС может произойти историческое событие, пишут СМИ Baijiahao: историческим событием на АТЭС может стать встреча Путина, Си и Трампа

Москва13 сен Вести.Если на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне пройдет встреча лидеров России, Китая и Соединенных Штатов Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, это станет историческим событием. Об этом пишет портал Baijiahao.

Авторы материала считают, что Москва намеренно сохранила неопределенность вокруг встречи российского президента с лидером КНР и главой Белого дома на саммите АТЭС. По их версии, Россия продемонстрировала готовность к диалогу, но оставила окончательное решение Пекину и Вашингтону.

При этом возможность проведения встречи будет зависеть от дальнейших консультаций, согласования повестки и готовности к диалогу всех сторон, резюмировали авторы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС возможна, но договоренностей таких нет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также указывал на возможность проведения саммита Россия-США-Китай.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября 2026 года.