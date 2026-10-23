РИА Новости: в МИД думают над расширением повестки встречи лидеров РФ, США и КНР

Руденко: повестка встречи лидеров РФ, КНР и США не должна быть однобокой РИА Новости: в МИД думают над расширением повестки встречи лидеров РФ, США и КНР

Москва23 окт Вести.Москва будет работать над тем, чтобы повестка возможной трехсторонней встречи лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС включала в себя набор тем, а не ограничивалась одной.

Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

В нашем сегодняшнем мире очень много разных вопросов, которые одинаково важны для всех трех государств. Поэтому мы считаем, что повестка не должна ограничиваться какими-то отдельными темами, а должна включать целый набор сказал Руденко

Трамп ранее заявлял, что встреча лидеров нужна прежде всего ради ядерного разоружения, а не ради Украины.

О том, что встреча глав трех государств может состояться на полях саммита АТЭС сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Известно, что мероприятие должно пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.