Москва30 сен Вести.Возможная трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско‑Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) была бы благоприятной для формирования многополярного мира. Такое мнение высказал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью газете "Известия".

Потому что Россия, Америка и Китай — это постоянные члены Совбеза ООН, это мировые державы. От нас зависит будущее этого мира отметил собеседник издания

О том, что Путин может пообщаться с Си и Трампом на полях саммита АТЭС, 27 сентября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" предположил, что председатель КНР на правах принимающей стороны может содействовать организации подобной встречи.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Владимир Путин говорил, что рассчитывает принять участие в этом мероприятии, добавив, что окончательное решение будет зависеть от ситуации внутри России.