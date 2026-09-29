Ушаков допустил, что Си Цзиньпин предпримет шаги для встречи Путина и Трампа Ушаков оценил перспективы трехсторонней встречи лидеров США, РФ и Китая

Москва29 сен Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин может предпринять усилия для организации встречи в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он отметил, что президент России Владимир Путин намерен отправиться на саммит в Китай 18-19 ноября.

Очевидно, будет наше участие, как и планировалось. Так что, если будет там президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия - председатель си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможному организации и трехсторонней встречи допустил Ушаков

Ранее в США подтвердили, что на саммит АТЭС также прибудет американский лидер Дональд Трамп. Также ранее Путин отметил, что окончательное решение о поездке на саммит АТЭС в Китае будет зависеть от ситуации внутри России.