Москва25 сенВести.Президент России Владимир Путин заявил, что окончательное решение о поездке на саммит АТЭС в Китае будет зависеть от ситуации внутри России.
Надо определиться еще окончательно, все будет зависеть от ситуации в стране, в нашей странесказал глава государства журналистам
Путин отметил, что при принятии решений об участии в международных мероприятиях всегда учитывает обстановку в РФ.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва приветствовала бы проведение на саммите АТЭС в Шэньчжэне встречи Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, организация такой встречи находится в компетенции принимающей стороны.