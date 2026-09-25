Путин: решение об участии в саммите АТЭС будет зависеть от ситуации в РФ

Путин назвал условие для поездки на саммит АТЭС в Китае Путин: решение об участии в саммите АТЭС будет зависеть от ситуации в РФ

Москва25 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что окончательное решение о поездке на саммит АТЭС в Китае будет зависеть от ситуации внутри России.

Надо определиться еще окончательно, все будет зависеть от ситуации в стране, в нашей стране сказал глава государства журналистам

Путин отметил, что при принятии решений об участии в международных мероприятиях всегда учитывает обстановку в РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва приветствовала бы проведение на саммите АТЭС в Шэньчжэне встречи Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, организация такой встречи находится в компетенции принимающей стороны.