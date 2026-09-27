Москва27 сенВести.Президент России Владимир Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Это будет хорошая возможность лидерам так или иначе на полях [саммита] пересечься. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи, сказать трудно. Хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся. Посмотрим, но возможность сейчас, можно сказать, однозначно такая им представитсясказал он
Ранее Песков заявил, что Кремль исходит из того, что Путин поедет на саммит АТЭС, который в этом году пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне