Песков: Кремль исходит из того, что Путин поедет на саммит АТЭС

Песков допустил, что Путин поедет на саммит АТЭС Песков: Кремль исходит из того, что Путин поедет на саммит АТЭС

Москва27 сен Вести.Президент России Владимир Путин планирует посетить лично саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он уточнил, что план по посещению АТЭС уже был озвучен.

Исходим и того, что президент Путин тоже поедет на саммит АТЭС подтвердил Песков

Ранее Путин пояснил, что окончательное решение о поездке в Китай на саммит АТЭС будет зависеть от обстановки внутри России. Мероприятие пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.