Москва27 сенВести.Президент России Владимир Путин планирует посетить лично саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он уточнил, что план по посещению АТЭС уже был озвучен.
Исходим и того, что президент Путин тоже поедет на саммит АТЭСподтвердил Песков
Ранее Путин пояснил, что окончательное решение о поездке в Китай на саммит АТЭС будет зависеть от обстановки внутри России. Мероприятие пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.