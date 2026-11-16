Повестка саммита РФ-США-КНР в Шэньчжэне еще не определена, заявил Руденко Руденко: повестка встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина прорабатывается

Москва16 ноя Вести.Повестка встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне пока не определена и продолжает прорабатываться Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что для России эта встреча носит важный и символический характер, и у каждой из сторон есть приоритетные темы и вопросы для обсуждения.

Повестка дня не согласована. Все еще не определено, какие вопросы будут обсуждаться… В настоящее время согласовывают, как уложиться в отведенное время для обсуждения приоритетных тем сказал Руденко

Ранее газета Financial Times сообщала, что Дональд Трамп хочет обсудить на саммите в Шэньчжэне вопросы контроля ядерных вооружений и их нераспространения. Также собеседник газеты предположил, что стороны не станут затрагивать украинский конфликт, поскольку Китай избегает прямого участия в его урегулировании.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США состоится 19 ноября. Она пройдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в КНР.